IMG wees schades rondom gasopslag Norg af op basis van halve conclusies

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft schades rondom de gasopslag in Langelo (ook wel UGS Norg genoemd) afgewezen op basis van 'halve conclusies'. Dat maakt een 'peer review' van vier onderzoeksbureaus duidelijk.

De onderzoeksbureaus hebben eerdere onderzoeken van TNO/TU Delft en Deltares naar de effecten van de gasopslag in Langelo tegen het licht gehouden. Deze onderzoeken zijn door het IMG gebruikt om onder meer de omgekeerde bewijslast in het effectgebied rondom Langelo flink in te perken.

En juist om die omgekeerde bewijslast is veel te doen. Voor 2020 gold de omgekeerde bewijslast in grote delen van het 'effectgebied', waardoor de NAM moest aantonen dat schades niet door de gasopslag zijn veroorzaakt in plaats van andersom. Nu moeten gedupeerden zelf aantonen dat dit wél het geval is, waardoor de kans op een vergoeding is geslonken.

'Schades ten onrechte afgewezen'

Wisse Hummel van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) denkt dat de conclusies goed nieuws is voor schademelders in het gebied. "Het IMG heeft vrij stellig besloten om op basis van de rapporten van TNO/TU Delft en Deltares schades af te wijzen. Wij hebben als werkgroep vastgesteld dat ze dat doen op basis van halve conclusies. En nu is dat dus ook gebleken."