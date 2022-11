'Assen moet meer doen om straatintimidatie te bestrijden'

Assen moet straatintimidatie meer te lijf gaan. Dat willen VVD en SP in de provinciehoofdstad. In een motie roepen de partijen op het gedrag te veroordelen en meer aandacht te besteden aan de bestrijding van straatintimidatie.

Twee op de drie jonge vrouwen zijn weleens lastig gevallen op straat, zeggen beide partijen. "Het is niet normaal om nageroepen te worden, en het is al helemaal niet normaal om voor hoer of slet uitgemaakt te worden als je niet antwoordt", stelde VVD-fractievoorzitter Michiel Hasslacher vanmiddag in de gemeenteraad.

'Alarmknop bij de hand'

VVD-raadslid Sandra Alberts (26) heeft dat aan den lijve ondervonden. Ze gaat daarom 'goed bewapend' op pad. "Ikzelf, en ik denk dat de meeste jonge vrouwen dit wel herkennen, heb nog altijd een ritueel als ik 's avonds alleen naar huis fiets: je locatie aanzetten, doen alsof je belt, sleutels tussen je vingers en een alarmknop bij de hand. Dat is niet normaal, maar helaas wel de realiteit."

Daarom dienen VVD en SP een motie in bij de Asser begrotingsbehandeling, in een poging om seksueel intimiderend gedrag de kop in te drukken. Volgens de partijen zijn vooral jonge vrouwen en ook LHBTIQ+'ers slachtoffer van deze praktijken. "Het belemmert ze in hun bewegingsvrijheid, in het bijzonder in de avonduren", aldus VVD en SP in de motie.

Gebagatelliseerd

Volgens beide fracties wordt straatintimidatie vaak nog gebagatelliseerd, omdat het moeilijk te bewijzen is en slachtoffers daarom niet serieus worden genomen. Ze vinden een veilige omgeving in de eerste plaats een taak van de gemeente. "Iedereen moet veilig over straat kunnen gaan, de gehele dag."

VVD en SP willen dat er meer bewustwording komt over, soms onbewust, intimiderend gedrag. Ze wijzen op bewustwordingscampagnes die duidelijk moeten maken dat het belasteren of het intimideren van met name vrouwen niet normaal is.

Aandacht in veiligheidsplan

Met de motie willen ze dat de gemeenteraad straatintimidatie hard veroordeelt, en uitspreekt dat dit thema meer aandacht verdient. Het college van burgemeester en wethouders zou het probleem ook meer aandacht moeten geven in het nieuwe meerjarige Integrale Veiligheidsplan. "Betrek daarbij expliciet vrouwen die ervaring hebben met straatintimidatie."