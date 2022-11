50PLUS Assen vindt voedselpas humaner dan uitgifte bij voedselbank

In de rij staan bij de voedselbank om een voedselpakket op te halen, is voor mensen al erg genoeg. Nog erger is het als het pakket overhandigd wordt door je buurman, die vrijwilliger is bij de voedselbank, vindt 50PLUS in Assen. De partij noemt het huidige uitgiftesysteem 'verre van humaan, een inbreuk op je privacy en daarom niet meer van deze tijd'.

Fractievoorzitter Clemens Otto vroeg zich vandaag daarom tijdens de behandeling van de begroting serieus af, of Assen niet het voorbeeld kan volgen van Rotterdam. Daar experimenteren ze met een 'voedselpinpas'. Daarmee kunnen mensen die in armoede leven, met een wekelijks tegoed op een betaalpasje zelf hun boodschappen in de supermarkt doen. De gang naar de voedselbank, waarvoor mensen zich vaak schamen, hoeven ze dan meer niet te maken.

Privacy en keuzevrijheid

"Met dit pasjessysteem, waarmee geen rookwaar en alcohol gekocht kan worden, zijn privacy en keuzevrijheid gewaarborgd. Mensen kunnen zo zelf kopen wat ze willen, in plaats van dat overbekende pak macaroni. Is zo'n pas met een tegoed niet een betere vorm, die meer bij deze tijd past", vraagt Otto van 50PLUS zich af.

Ook wijst de partij op de aanlevering van steeds minder producten richting de voedselbank, terwijl de vraag steeds groter wordt. "De voedselbank voedt op dit moment zo'n zevenhonderd monden, en dat aantal kan zelfs verdubbelen met de huidige prijsinflatie en energielasten. Het is een illusie dat de druk op voedselbanken in de toekomst zal verminderen", waarschuwt Otto.

Daarom wil 50PLUS laten onderzoeken of het huidige uitgiftesysteem bij de voedselbank niet hervormd kan worden, zo bepleit de partij in een voorstel in de gemeenteraad. De subsidie die nu jaarlijks in de voedselbank wordt gestoken, en de kosten die de organisatie kwijt is aan de huur van een pand en energielasten, zou daar dan voor bestemd kunnen worden.

Voedselbank eigen baas

Wethouder Cor Staal (ChristenUnie), die gaat over armoedebestrijding, zei met belangstelling diverse proeven in het land met pasjessystemen te volgen, zoals het experiment in Rotterdam. "Maar deze proeven lopen nog, we zijn benieuwd naar de bevindingen."