Monumentale Oranjestraat in Assen op de schop: verdriet om tuinen

"Doodzonde. Weg moesten ze, voor rijplaten, bouwketen en noodhuizen. Maar dat er nu eindelijk iets gebeurt, dat is wel mooi", zegt de 82-jarige Sietske Kesteloo. Zestien jaar woont ze er. Pal achter haar huisje liggen roestige rijplaten, waar tot vorige week haar prachttuintje lag. Van haar achtertuin is alleen nog een rijtje tegels over, waar ze nauwelijks een tuinstoel kwijt kan.Een graafmachine van het sloopbedrijf Bork is luidruchtig bezig om alle stoeptegels en betonranden in een containerbak te storten. "Jazeker, een lawaai is het wel. Om half acht begint het al. Maar het is zoals het is. We moeten er even doorheen bijten", zegt ze.Tientallen jaren is er niets gedaan aan de officierswoningen in de Oranjestraat. Het laatste onderhoud dateert volgens bewoners uit 1984. "Daarna is er nauwelijks iets gebeurd, ondanks lekkage, tocht, en wateroverlast in kelders en tuinen", vertelt de 68-jarige bewoonster Sietske Goedhart.Woningverhuurder Omnia brengt daar nu verandering in. Er volgt vanaf september groot onderhoud aan de 41 monumentale officierswoningen, maar de eerste voorbode is er sinds deze week. Oude bomen en struiken, achtertuinen, stoeptegels en schuurtjes maken plaats voor rijplaten die nodig zijn voor bouwverkeer, wat bouwketen en vijf noodwoningen, waar bewoners beurtelings twee weken in moeten bivakkeren als hun huisje onderhanden wordt genomen voor een 'grote beurt'.Dat het zo lang duurde, heeft te maken met een jarenlange strijd, die Omnia voerde om de officierswoningen aan te pakken. Het liefst had de woningverhuurder alle 41 huizen platgegooid. De honderd jaar oude huizen zijn dusdanig gedateerd, dat renoveren en het duurzamer maken volgens Omnia onbetaalbaar was. Maar sloop mocht niet van de gemeente, omdat de straat gemeentelijk monument is vanwege de bijzondere officiershuizen die ooit zijn gebouwd voor de hogere omes van de kazerne.Omnia eiste vervolgens miljoenen van de gemeente als bijdrage in een grondige renovatie, maar dat is na jarenlang getouwtrek uiteindelijk 3,5 ton geworden.Het voorwerk van de huizenaanpak duurt een paar weken. Begin september gaat Omnia dan eindelijk in de huizen aan de slag. Sommige bewoners nemen er maar genoegen mee dat er uiteindelijk geen renovatie komt, maar groot onderhoud. Anderen mopperen flink. Die hadden veel meer gewild dan alleen vervanging van keuken, nieuw sanitair, centrale verwarming, isolatieglas en een nieuwe ketel. "Maar ik doe het ervoor", zegt Kesteloo. "Ik ben al lang blij dat na jaren van gedoe iets aan de huizen wordt gedaan."Sietske Goedhart is kritischer. "D'r had veel meer moeten gebeuren. Plafonds met lekkage, daar gebeurt niks aan. Isolatie van zolders, ook niks. En er wordt van alles losgetrokken in huizen, waar vervolgens weer weinig vergoeding tegenover staat. "Ook wordt Omnia 'gebrekkige informatie' verweten. "We moeten telkens gissen wat er gebeurt." Of de woningen zoveel beter worden straks, Goedhart heeft zo haar twijfels. "Met mijn huis is niet zoveel mis, daar was ik best tevreden mee. Maar er zijn anderen die meer ellende hebben."Het meest baalt ze ervan dat haar achtertuin compleet gesloopt is. "Mijn tuin was mijn hobby. Ik heb gelukkig nog grote planten kunnen redden. Die staan nu veilig in potten. En mijn druivenstruik, die zat vast aan de schutting die ook weg moest. Die is gelukkig gespaard gebleven, dat hebben ze heel voorzichtig gedaan."Haar woning is pas in februari of maart aan de beurt. "Dus rond het voorjaar zal het hier weer klaar zijn. Kan ik gelijk met de tuin aan de gang. We moeten het maar even half jaartje uitzitten."