Rechtbank behandelt zaak drugshandel en fraude rondom paardenfokbedrijf Assen

De 51-jarige eigenaar van een paardenfokbedrijf in Assen en twee vrouwen (71 en 46), eveneens uit Assen, moeten vandaag voor de rechtbank verschijnen voor drugs- en wapenbezit, fraude en witwassen.

De politie viel in 2018 de paardenfokkerij en tien andere panden in Assen, Roden, Steenwijk, Amstelveen en Amsterdam binnen. De agenten vonden driekwart miljoen euro aan cash geld, en ze vonden hennep en vuurwapens. De zaak Engill, de naam van dit langlopend drugsonderzoek, wordt inhoudelijk behandeld. De rechtbank trekt twee dagen uit voor de behandeling van de zaak.

Ander onderzoek

Het onderzoek Engill wordt ook gelinkt met een ander witwas- en drugsonderzoek in Amsterdam. Ook daarin komt de eigenaar van de paardenfokkerij in beeld. Hij en zijn broer bezochten meermalen een woning in Amsterdam, die door een man uit Appingedam werd gehuurd. De Damster (40) werd in februari 2021 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot twee jaar cel voor het witwassen van ruim 200.000 euro en 1,5 miljoen Deense Kronen (2 ton euro).

Tijdens de doorzoeking van de woning in Amsterdam in 2018 vonden de agenten geld en wapens met munitie. Uit de in beslag genomen administratie bleek dat er dure goederen, waaronder wagens, waren aangeschaft van illegaal verkregen geld. In de telefoon van de man uit Appingedam stonden contacten met de onderwereld. De eigenaar van de fokkerij en zijn twee jaar oudere broer kwamen in 2016 en 2017 al bij justitie in beeld, maar werden niet vervolgd.

Schietincident