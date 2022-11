Relatie met cliënt breekt psychologe op: 'Ik moest mijn ouders bellen om afscheid te nemen'

Een 34-jarige psychologe uit Assen zou voor drie jaar uit haar beroep moeten worden gezet, vindt het Openbaar Ministerie. Ook zou de vrouw een taakstraf van 100 uur moeten volbrengen.

De psychologe die zich maandagmiddag moet verantwoorden voor ontucht met een cliënt zit te trillen als een riet ten overstaan van de meervoudige kamer. In de zaal zit ook het vermeende mannelijke slachtoffer. "Deze man heeft mij bedreigd met de dood en met verkrachting", zegt ze. "Hij heeft mij een vuurwapen getoond. Ik ben enorm getraumatiseerd. Ik ben als de dood. Ik zit te trillen. Ik heb niet eens gehoord wat er zojuist gezegd is." Pas nadat het vermeende slachtoffer de zaal verlaat, kan de zaak inhoudelijk worden behandeld.

Nadat ze was afgestudeerd als GZ-psychologe kon ze in 2017 aan de slag bij de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen. Daar worden mensen met zwaar psychiatrische problematiek behandeld. Vaak hebben deze mensen een strafrechtelijk feit gepleegd of tbs opgelegd gekregen. "Je bent jong en je wilt wat", zegt ze. Een paar jaar later is ze verwikkeld in een strafzaak en dreigt ze haar bevoegdheid om haar beroep uit te oefenen definitief kwijt te raken aangezien er nog een tuchtprocedure loopt.

'Roddels'

Ze was nog maar kort aan het werk, toen de man die later aangifte tegen haar deed onder de hoede kwam van de psychologe. "Er werd geroddeld dat ik iets met hem zou hebben. Ik moest bij de leiding op het matje komen om uit te leggen waar die roddels vandaan kwamen." Op een dag kuste deze tbs-er haar zonder aanleiding op de mond. "Daarna kwam hij terug. Hij dreigde ermee dat mijn naasten iets zou overkomen. Naar de leiding stappen had geen zin, zei hij, omdat er toch al over werd geroddeld."

Het werd, naar eigen zeggen, nog veel onbehaaglijker voor de psychologe toen bleek dat de patiënt veel wist over haar privéleven: "Wie mijn naasten waren, dat ik een keer naar de Zwarte Cross ben geweest en wat ik tien jaar eerder op vakantie had gedragen."

Seks

Kort daarop ontbiedt de man haar in het plantsoentje vlak buiten de kliniek. Ze moest daar die avond komen. Dat is de eerste keer dat ze seks hebben gehad, bevestigt de psychologe, die ook bevestigt dat ze ongeveer 200 keer seks heeft gehad met de man tussen 1 augustus 2019 tot in 2020. Ze werd zwanger van hem. Die zwangerschap heeft ze beëindigd.

Ze zou meerdere keren door hem zijn geslagen, geknepen en geduwd. Ze moest een keer naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. En hij bedreigde haar, stelt de psychologe. "Hij ging op zoek naar mijn telefoon. Hij zei dat ik mijn vader moest bellen om afscheid te nemen."

Ze had veelvuldig seks met hem en voerde intieme app-gesprekken, waarin het initiatief ook bij haar lijkt te liggen. Dat deed ze om hem te pleasen. "Uit angst", stelt ze. "Het was geen optie om te zeggen dat ik geen contact meer wil. Dat durfde ik niet."

Angst

De vrouw is tot op vandaag nog niet af van haar angst. "Hij zoekt mij nog steeds op op mijn werk. Hij heeft gezegd dat hij een vuurwerkbom bij mijn moeder naar binnen zou gooien. Hij heeft me een bericht gestuurd met de tekst: 'Anne Faber 2.0'. Dat is een doodsbedreiging. Dit is nog niet voorbij."

Een tegenaangifte van de psycholoog tegen de patiënt is geseponeerd. De advocaat van de psychologe stelt dat een schorsing van drie jaar feitelijk levenslange schorsing is. "Want met een veroordeling voor een zedendelict komt ze nooit meer aan de bak."