'Brede bosrand past niet in open kolonielandschap Veenhuizen'

Een inwoner van Veenhuizen stapte naar de Raad van State om te voorkomen dat de provincie Drenthe en gemeente Noordenveld een bosrand op de grens de Kolonie van Weldadigheid gaat inplanten.

De inwoner begrijpt niet waarom het karakteristieke open veenkolonielandschap met bos wordt volgeplant, bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag. Daar probeerde de Veenhuizenaar de hoogste bestuursrechter ervan te overtuigen dat de voorgenomen aanplant van een 15 meter brede en ruim kilometer lange bosrand vanaf de Bieuwweg parallel aan de Dominee Germsweg een onzalig idee is. "Het is zowel in strijd met het Unesco Werelderfgoed als het beschermd dorpsgezicht van Veenhuizen", vindt hij.

"De veenkoloniën kenden van oudsher geen aaneengesloten bos. Vroeger stonden er wel hier en daar bomen en plukjes bos maar geen complete bosrand. En in de kolonietijd waren alleen de lanen met beuken omzoomd", gaat de Veenhuizenaar verder, die zei te spreken namens zes andere omwonenden. De grootste ergernis van de Veenhuizenaren langs de Bieuwweg en Haulerweg is dat zij hun vrije zicht op het beschermde koloniegebied van Veenhuizen kwijt raken. Verder vinden ze het niet passen in het landschap, dat volgens hen al decennia door een grote openheid wordt gekenmerkt.

Provincie: 'Past wel'

De woordvoerder van de provincie zei dat de bosrand wel degelijk bij de historische veenkolonie past. Volgens Drenthe was de Kolonie van Weldadigheid in de 19e eeuw omsloten door bossen en bomen. De kolonies was immers gesticht om het woeste Drentse landschap te ontginnen. En de grens van de historische kolonie liep tot de Germsweg.

"Pas na 1950 werd het deel ten westen van de Germsweg ontgonnen. Hoewel het ooit de bedoeling was om het eerder de ontginnen is dat pas in de jaren vijftig en zestig gebeurd. Voor die tijd was er bos die de grens van de kolonie markeerde", aldus de provinciewoordvoerder. Volgens de Veenhuizenaar klopt er niets van het verhaal. Hij had kaarten en oude foto's bij zich waaruit bleek dat het landschap al in de 19e en begin 20e vrij kaal was zonder veel hoge bomen en grote bosranden.