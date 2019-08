'Overvalverdachten die vrouw (82) in meterkast stopten verkenden woning'

De mannen uit Coevorden, Hoogeveen en Leeuwarden worden poging tot gekwalificeerde doodslag verweten. Dit houdt in dat de drie een eventuele dood van de vrouw voor lief namen om de diefstal van goederen uit de woning te verdoezelen.De vrouw heeft in haar afgelegen woning vijftien uren in de meterkast gezeten. Bij toeval namen vriendinnen poolshoogte, omdat de vrouw niet op dansles was verschenen.Volgens de officier van justitie is het een wonder dat de vrouw de opsluiting heeft overleefd. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt of er door het lange staan stoffen in het lichaam van de vrouw zijn aangemaakt die tot haar dood hadden kunnen leiden. Dit rapport is nog niet klaar.De Coevordenaar was slechts de chauffeur, zei zijn advocaat tegen de rechters. Alleen de man uit Leeuwarden verscheen op deze eerste zitting.De man uit Coevorden zat in de auto toen de vrouw in de meterkast werd gedrukt. Hij kreeg volgens zijn advocaat een telefoontje van de Friese verdachte die riep: “Kom hier heen, het loopt totaal uit de hand”. De verdachte uit Coevorden liep daarna ook het huis binnen en hielp mee met het inladen van de spullen. Volgens de advocaat kan de man uit Coevorden alleen diefstal worden verweten. De verdachte zou niet hebben geweten dat de bejaarde vrouw in de meterkast zat toen hij door de woning liep.Volgens de officier van justitie ligt dat anders. De drie mannen zouden op de terugweg in de auto hebben overlegd wat ze met de vrouw in de meterkast moesten doen. Ze besloten haar te laten zitten. Dit is volgens de officier voldoende om ook de Coevordenaar de poging tot gekwalificeerde doodslag te verwijten. De advocaat vroeg aan de rechtbank om de man uit Coevorden voorlopig vrij te laten. Daar ging de rechter niet in mee.De man uit Leeuwarden zei op zijn beurt dat alleen de mannen uit Drenthe in de woning zijn geweest. De advocaat van de Leeuwarder wil dat bij de rechter-commissaris een getuige hierover wordt gehoord. De getuige zou later op oudejaarsdag in een tuin met de Drentse verdachten hebben gesproken over de overval in De Krim. In dat gesprek zou zijn gemeld dat de Leeuwarder niet diegene was die de woning binnen was geweest, laat staan de vrouw in de meterkast duwde.Deze getuige is eenmaal door de politie verhoord. Maar toen ging het alleen over de gestolen laptop van het slachtoffer, die hij zou hebben aangekocht. De rechtbank ging met dit verzoek akkoord. De mannen blijven vast zitten tot de volgende zittingsdatum. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaats vindt is nog niet bekend.