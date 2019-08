Zeis steeds meer in de belangstelling

Een zeis heeft een paar voordelen voor natuurbeheer: met de zeis kan de maaier makkelijker bijzondere planten sparen. Je kan er soepeler omheen bewegen. Daarnaast hebben dieren die in het gras zitten een betere kans om te vluchten.Maar het is ook een oud ambacht dat liefhebbers in ere willen houden. Bert van Boven is ervaren zeismaaier en doet met een Drents team mee aan het NK Zeismaaien, op 31 augustus in Elspeet. Voor het eerst doet een Drents team mee aan het NK, onder de naam 'Zendemaaiers'.Van Boven wil daarmee, samen met Corina Luiten, Freek Heuvelman en Chris Otten, het zeisen bekender maken. Van Boven: “Vanuit onze interesse naar oude ambachten zijn we aan het zeisen en we vinden het belangrijk dat een ambacht als het zeisen niet uitsterft”.De Zendemaaiers hebben een veldje bij Lheebroek als oefenplek, maar ze hebben meer locaties nodig. Heeft u een weiland met gras, tarwe of koren en mogen de Zendemaaiers hier oefenen? Neem dan contact op met Van Boven, zie: https://www.lbdrenthe.nl/zendemaaiers-drenthe