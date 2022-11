Gesprekken tussen Peizer hovenier en buurman gestopt: 'Er wordt gelogen'

Buurman Heimink kreeg onlangs gelijk van de rechter. Die stelde dat de activiteiten van De Boer aan De Pol in Peize niet passen bij een adres met een woonbestemming. De gemeente Noordenveld heeft de bedrijfsactiviteiten jaren gedoogd en zit nu dus in een spagaat. Het is nog niet duidelijk wat Noordenveld nu gaat doen en of De Boer inderdaad zijn schuur moet afbreken.