Politieke crisis dreigt in gemeente Westerveld

Coalitiepartijen DSSW-SW en Gemeentebelangen maken vandaag bekend een informateur in te willen schakelen.“De twee partijen willen een onafhankelijk onderzoek om verder te kunnen besturen vanuit vertrouwen en stabiliteit en om weer tot een compleet en solide dagelijks bestuur te komen”, laten de partijen weten.Volgens Geke Kiers, fractievoorzitter van DSSW-SW is het vertrouwen na het vertrek van wethouder De Jong gedurende de zomer namelijk niet verbeterd."Haal je iemand uit het team, dan betekent dat ook iets voor de rest van het team. De reden voor het vertrek van wethouder De Jong, het gebrek aan vertrouwen van de fractie Progressief Westerveld, klinkt ook door in de rest van het college en gaat ook onze wethouder aan. We willen een stabiele situatie met de partij", licht ze toe.In principe is het aan de fractie van Progressief Westerveld om een nieuwe wethouder aan te dragen. Hans de la Mar, waarnemend fractievoorzitter en raadslid van Progressief Westerveld reageert dan ook verbaasd op het voorstel van de andere coalitiepartijen."Het is wel wonderlijk en geen doorsnee reactie op het vertrek van een wethouder. Wij hebben geen inhoudelijke problemen met de coalitie. Als zij denken dat dit nodig is, dan gaan we hierin mee. Er leiden meerdere wegen naar Diever."Progressief Westerveld is een samenwerking van D66 en GroenLinks. Maar de twee kampen botsen nogal eens binnen Progressief Westerveld, liet ook voormalig wethouder De Jong rondom zijn vertrek weten. "Hoewel D66 en GroenLinks veel overeenkomsten hebben op de inhoud en we elkaar daar ook op vonden en vinden in de gemeente Westerveld, hebben we de verschillen in stijl en werkwijze en de consequenties daarvan met elkaar niet goed ingeschat."Het dossier lelieteelt maakt het de partijen zwaar. De Jong had dit moeilijke dossier onder zich en probeerde de gesprekken met verontruste inwoners en bollenboeren weer op gang te brengen. De fractie van Progressief Westerveld zit anders in deze kwestie. Zij willen acuut maatregelen en spuitvrije zones. Die moeten via het bestemmingsplan buitengebied geregeld worden.Volgens De la Mar zorgt dit dossier op het moment niet voor problemen bij het vinden van een geschikte wethouder. "Iedereen denkt natuurlijk aan het bollendossier, maar het is nu juist rustig. Er is net een pilot gestart met Het Rijk en er zijn nu geen problemen."Dat het langer duurt met het vinden van een geschikte wethouderskandidaat komt volgens De la Mar door de zomervakantie. "We hadden twee weken geleden al gehoopt met een nieuwe wethouder te komen, maar het is vakantie en zie dan maar eens met de hele commissie bij elkaar te komen. Er zijn zeker geschikte kandidaten en hopelijk is straks alles met de informateur en een nieuwe wethouder binnen een paar weken geregeld."