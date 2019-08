'Roelie van de Coop' na vijftig jaar met pensioen

Vijftig jaar lang werkte Roelie Padding (66) in dezelfde supermarkt in Hoogeveen. Eerst in de Super de Boer en later in de Coop. Vandaag gaat ze met pensioen en dat bracht veel aandacht met zich mee. Tot een videoboodschap van Youp van 't Hek aan toe.

Heel veel klanten kwamen vandaag afscheid nemen van Roelie. "Geweldig, dat had ik niet allemaal verwacht", zei Roelie. "Ik had wel verwacht dat ze iets hadden georganiseerd. Maar ze hebben alles versierd, en ook allemaal cadeau's van klanten, het is gewoon geweldig".Roelie begon vijftig jaar geleden in de Super de Boer. "Vroeger moesten we de koekjes en snoepjes nog afwegen. En zat er iemand onder de kelder die het brood maakte." Het contract van Roelie is het enige dat niet veranderd is: "Ik heb nooit de behoefte gehad om ergens anders te solliciteren. Ik had een contract voor veertig uur, dat heb ik nou nog op de laatste dag".De collega's van Roelie hebben een mooie afscheidsspeech voorbereid. Ze werd vandaag flink in de watten gelegd. "We gaan haar heel erg missen. Ze stond altijd voor ons klaar, en voor de klanten. Kinderen kwamen speciaal voor haar naar de winkel. Ze is echt een soort oma voor ons", vertelt hoofdcassière Perla Gazquez.Naast de vele klanten die vandaag afscheid kwamen nemen waren er meer mensen die wat tegen Roelie wilden zeggen. "Ja, ik heb een bericht gekregen van Youp van't Hek en Willeke Alberti en zelfs van een band uit Australië."