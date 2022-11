Verhuurder voor drie karakteristieke Veenhuizer panden gezocht

Stichting De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen is op zoek naar een verhuurder voor drie gebouwen in het dorp. Het gaat om het Verenigingsgebouw, de Grote Kerk en de Koepelkerk.

De huidige uitbaters stoppen na meer dan 20 jaar, vertelt Marja Mentink van Stichting BOEi (stichting voor herbestemming van restauratie erfgoed). "De panden komen daarmee terug in eigendom van De Nieuwe Rentmeester en zij zijn op zoek naar uitbaters."

Horeca

In de gebouwen staat ontmoeten centraal, zegt Mentink. "Vanuit historisch oogpunt is dat in alle drie de gebouwen al het geval. We willen die functie behouden en uitbreiden. Denk aan bruiloften, vergaderingen en recepties."

Daarnaast ziet De Nieuwe Rentmeester in het Verenigingsgebouw een kans voor horeca. "De afgelopen jaren is het Verenigingsgebouw alleen open geweest op reservering. Je kunt er niet binnenlopen en dineren. Dat zou daar toch best moeten kunnen."

Belangrijk

De Nieuwe Rentmeester 'staat open voor wat zich aandient'. "Het kan zijn dat een combinatie van huurders zich over de gebouwen ontfermt", zegt Mentink. "Maar het mooiste is toch dat er één exploitant voor alle drie de gebouwen komt."