Politiek in Emmen vraagt om extra steun voor dorpshuizen, sporthallen en zwembaden

Buurt-, dorpshuizen en sportvoorzieningen in de gemeente Emmen mogen rekenen op een financieel steuntje in de rug. Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van de begroting van vanmiddag.

De twee coalitiepartijen, Wakker Emmen en PvdA, dienden hiervoor samen met de VVD en SP een amendement in, zeg maar een aanpassing van de begroting. De huren voor dorpshuizen, wijkcentra, cultuurhuizen en sportaccommodaties worden volgend jaar daarom bevroren.

De maatregel is noodzakelijk omdat deze instellingen het extra moeilijk hebben gehad. De nasleep van corona en de uit de pan gerezen energielasten zijn de voornaamste oorzaken, aldus fractievoorzitter Leo Hoogenberg van Wakker Emmen. Financieel gezien hebben ze het momenteel niet gemakkelijk. Het water staat ze aan de lippen dus extra steun is een must, vindt Hoogenberg.

Verduurzaming is daarbij de sleutel tot kostenverlaging voor wat betreft de sportverenigingen. Met verduurzaming kunnen de stijgende energielasten worden beteugeld en worden de voorzieningen in de benen gehouden. Belangrijk, vindt Hoogenberg, want ze zijn volgens hem "het cement van onze samenleving." Over het amendement wordt donderdag gestemd. Maar aangezien een meerderheid voor is, is dat nog slechts een formaliteit.

Openluchtbaden en sporthallen

Ook de VVD diende twee vergelijkbare amendementen in. De liberalen willen dat de gemeente dieper in de buidel tast voor wat betreft de vier geprivatiseerde openluchtbaden en twee sporthallen in Emmen.

"We moeten ze daarom een financiële boost geven, zodat ze wat lucht krijgen", aldus De Jonge. De gemeente was al van plan de jaarlijkse bijdrage voor beide voorzieningen te verhogen. De jaarlijkse bijdrage voor de zwembaden wordt met 25 procent verhoogd, die voor de sporthallen met 30.000 euro. De VVD stelt voor om dat verder op te schroeven naar respectievelijk 50 procent en 50.000 euro.