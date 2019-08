Altijd koopzondag Woonboulevard Emmen: 'Het zijn grote bedrijven die dat willen'

Momenteel zijn er twee koopzondagen. De eerste zondag van de maand en de derde. Maar een aantal bedrijven ziet daar graag verandering in: "Het is dan duidelijk voor iedereen. Of elke zondag open of elke zondag dicht."Het zijn geluiden die voornamelijk uit de winkels komen die onderdeel uitmaken van een keten, zoals Praxis, Gamma en Leen Bakker."We kunnen er niet meer onderuit. Veel Leen Bakkers zijn elke zondag al open; Hoogeveen, Assen en Stadskanaal", vertelt de supervisor van Leen Bakker Emmen. Praxis ziet ook graag dat er meer koopzondagen komen: "Gemeente Emmen loopt achter op andere gemeentes."Maar dat ligt onder de kleinere bedrijven en franchise-ondernemers toch wel anders. "Bij ons is twee koopzondagen prima", vertelt de directeur van Superkeukens, Profijt en Pronto Emmen. "We komen bij altijd koopzondag voor een boel extra kosten te staan. Daarbij: de zondag is dan niet echt meer speciaal."En ook het personeel wil volgens hem wel een keer vrij. Dat bevestigt één van de werknemers op de woonboulevard. "Als we op alle zondagen open gaan, weet ik dat veel van mijn collega's in staking gaan. Of we zoeken een andere baan, of we komen gewoon niet."Het gevaar voor zzp'ers is daarbij dat er niet zoveel personeel is en er al veel uren worden gemaakt. Zoals bij Wortelboer: "Ik sta er heel negatief tegenover. Dan werk ik zeven dagen per week!""Voor ons hoeft het niet", zegt ook Bosma Bedden. "Het zijn vooral de grote bedrijven die het willen. Voor ons heeft het geen toegevoegde waarde. Daar komt bij: je moet oppassen dat je niet 24/7 aan het werk bent."Gisteren werden de resultaten van een enquête gepubliceerd, waaruit bleek dat ruim 70 procent van de ondervraagden vond dat er meer koopzondagen moesten komen op de woonboulevard. Hoewel het onderzoek niet representatief is voor de inwoners van Emmen, geeft het volgens onderzoeksbureau Dietz wel een indicatie van de wens van Emmenaren.