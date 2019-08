Van der Heide: 'Iedereen in de gemeenteraad is blij met het besluit over de ijsbaan'

"Het is een goed moment om te beginnen als er wat reuring is en er wat uitdagingen liggen", volgens Van der Heide. "Nu kun je goed zien of je de uitdagingen meester bent en de boel in rustiger vaarwater kan brengen."Van der Heide volgt Jan Steenbergen op als wethouder en zal hoogstwaarschijnlijk ook diens portefeuille overnemen, waaronder financiën. "Iedereen hoopt dat er geld vrijkomt, nu de ijsbaan niet doorgaat. Maar de invloed van de ijsbaan op de begroting is niet zo groot als gedacht." Hij wil zich veel meer richten op de compensaties van het Rijk na het korten op het sociale domein.Tot zijn installatie op 12 september is Van der Heide nog fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Hij looft de houding van wethouder Erwin Slomp, die het besluit heeft durven nemen om de stekker uit het ijsbaanproject te trekken. "We zouden het besluit horen tijdens een bijpraatsessie op 27 augustus, maar uiteindelijk gebeurde dat dinsdag al."Volgens Van der Heide is iedereen in de gemeenteraad blij met het genomen besluit. "Ook de oppositie is uiteindelijk blij dat het niet doorgaat. Voor de meeste partijen was een begroting van 32 miljoen al te veel. Meer dan 20 miljoen euro investeren door de gemeente was sowieso niet goedgekeurd. Persoonlijk ben ik blij met hoe het nu gegaan is."Nu Van der Heide wethouder wordt beginnen er binnen Gemeentebelangen gaten te vallen. Er moet een nieuwe fractievoorzitter worden gekozen, daarnaast moet er nog een plaatsvervangend fractievoorzitter komen en een nieuw lid van het dagelijks bestuur. Een nieuw fractielid zal instromen zodra Van der Heide wethouder wordt en hij vertrekt uit de gemeenteraad.Ook moet er een nieuwe voorzitter van het bestuur komen. "Maar daar ga ik niet over, dat is geen politiek. De huidige voorzitter mag van mij blijven, maar die wil maar tijdelijk deze functie hebben."