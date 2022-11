Uitslag Wat vind jij: Overgrote meerderheid vindt schaamde rond voedselbank onnodig

Schaamte kan een reden zijn waarom mensen de voedselbank mijden, of met lood in de schoenen hun pakket met levensmiddelen afnemen. Daarom vindt 50PLUS in Assen het tijd voor een 'voedselpinpas', net als in Rotterdam.

Daarmee kunnen mensen die in armoede leven, met een wekelijks tegoed op een betaalpasje zelf hun boodschappen in de supermarkt doen. De gang naar de voedselbank, waarvoor mensen zich vaak schamen, hoeven ze dan meer niet te maken. Alcohol en rookwaar zijn met dat pasje niet te kopen.

Of dit systeem ook in de Drentse provinciehoofdstad wordt ingevoerd, valt nog te betwijfelen. Wethouder Cor Staal (ChristenUnie) zei met belangstelling de proeven te volgen, maar voegde daaraan toe dat de gemeente in principe niets te zeggen heeft over het uitgiftesysteem van de gemeentelijke voedselbank.