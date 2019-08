Rood Wit TV: Het herstel van Anco Jansen en de fluitconcerten richting Jafar Arias

In de vierde aflevering van FC Emmen Rood Wit TV blikken we uiteraard vooruit op het duel van FC Emmen zaterdag in Tilburg tegen Willem II, de huidige nummer 7 in de eredivisie. Ook praten we met Anco Jansen en Tom Hiariej die een forse stap hebben gemaakt op weg naar hun rentree.

Aflevering 4 van FC Emmen Rood Wit TV

De kans is groot dat de Duitse huurling van Werder Bremen, Jan-Niklas Beste, zaterdag zijn basisdebuut gaat maken voor FC Emmen. Lorenzo Burnet ontbreekt namelijk al de gehele week op de training, nadat hij afgelopen zaterdag uitviel tegen SC Heerenveen.Met de jonge Duitser blikken we vooruit op zijn mogelijke basisplaats. Als hij speelt dan zal Beste tegen Willem II een de linkerkant een koppeltje vormen met Jafar Arias. De aanvaller zal in Brabant voor de derde keer hangend op links beginnen. "Nee, dat is niet mijn favoriete positie, maar ik ben blij dat de trainer me een basisplaats geeft. Ik kan er zeker wel spelen. Ik heb dat in het verleden ook vaker gedaan", aldus Arias.De international van Curacao werd tegen SC Heerenveen af en toe getrakteerd op een fluitconcert vanaf de tribunes. "Ik vind dat dat niet kan", aldus Lukkien in 'koffieDick-kijken'. "Ik wil de fans dan ook oproepen dat niet te doen en onze spelers te steunen." Arias zelf lacht de kritiek weg. "Ik heb inderdaad de geluiden gehoord, maar ik maak me er niet al te druk om. Ik zal bewijzen dat ik in de basis hoor."In de Kwis van Karel zijn weer twee vrijkaarten te winnen voor een thuisduel van FC Emmen.