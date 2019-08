Zweeloo gaat 'van links naar rechts' met Snollebollekes

Sweelpop is inmiddels toe aan de 38e editie. "Het is een soort dorpsfeest, maar dan vergroot. Eigenlijk is het één grote reünie", vertelt Julia Oldengarm, ook van de organisatie.Herman Brood, The Golden Earring, Harry Muskee, De Dijk, Guus Meeuwis, Skik, Krezip, Di-rect, Don Diablo, Nielson en Kraantje Pappie. Zomaar een greep uit de artiesten en bands die in de afgelopen jaren in Zweeloo optraden."We proberen voor elke doelgroep muziek te regelen." Hoofdact dit jaar is dus de Brabantse feestact Snollebollekes. Daarnaast treden onder meer ook een Queen-tributeband en Isa Zwart uit Emmen op.Vandaag wordt het zo'n 25 graden en komend weekend worden zelfs nog hogere temperaturen verwacht. Perfect festivalweer dus. Misschien zonde dat Sweelpop traditiegetrouw maar één avond duurt. "We hebben er wel eens over nagedacht om bijvoorbeeld twee avonden te doen. Maar dan zijn we toch bang dat er minder animo is. We hebben liever op één avond veel mensen én een groot feest", zegt Leonie Katerberg."Maar over twee jaar vieren we ons 40-jarig bestaan. Wie weet gaan we dan groot uitpakken...", voegt Julia Oldengarm er gekscherend aan toe. "Dus ja, wie weet... Surprise!"Zo'n 2.000 mensen kunnen vanavond terecht bij Sweelpop, dat gehouden wordt op sportpark 't Alterbarg in Zweeloo. Op dit moment staat de teller op zo'n 1.300 verkochte kaartjes.