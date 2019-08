Boerenrockfestival Drouwenermond afgetrapt

Het Boerenrockfestival is weer begonnen. Vier dagen lang kunnen bezoekers bij meerdere stages losgaan op muziek, crossen en brommers kiek'n. Het festival is inmiddels een vaste prik in Borger-Odoorn.

Drouwenermond is dit jaar voor de dertiende keer het toneel van het Boerenrockfestival. Het evenement, dat begon als een hobby met 300 boerenrockers, is uitgegroeid tot een festival dat ongeveer 30.000 bezoekers aantrekt."Het gaat beter dan ooit", duidt organisator Bjorn van der Veen. "In 2012 hadden we een domper en waren we technisch nagenoeg failliet. Maar door te vechten, met elkaar te blijven praten en door het vertrouwen van financiers en mensen die Boerenrock een warm hart toedragen, hebben we toch de wind in de zeilen gekregen.""Vorig jaar hadden we een topeditie, maar dit lijkt alles weer te overtreffen", aldus Van der Veen. "De zon schijnt weer op Boerenrock."De Esperando’s en een dj trapten vanochtend om 9 uur het festival op de ‘Boerenrock Klamping’ af. Om 8 uur ‘s avonds verplaatst de muziek zich naar de ‘Boerenrock Tent’. Tot en met 25 augustus zullen vier stages aan de bezoeker onder meer boerenrock en dj’s bieden. Op het programma staan onder meer DJ Paul Elstack, Snollebollekes, Mooi Wark, Jannes en Høken met de Heinoos.Maar op het Boerenrockfestival heb je niet alleen muziek. Bij ‘Drouwenermonza’ is er motorcross, tractorpulling en een kinderplein.