Sinterklaasintocht Emmen blijft zoals gepland, zeven demonstranten nog vast

Aankomende zaterdag is de jaarlijkse intocht in het centrum van Emmen. Stichting Sinterklaas Emmen organiseert dat samen met de winkeliers. "We hebben nog geen signalen gehad van een aangekondigde demonstratie", zegt centrummanager Laurens Meijer, die namens de winkeliers spreekt. "We hebben naar aanleiding van wat er gisteren gebeurd is, daarom ook nog geen nieuwe maatregelen genomen. Wij gaan eerst zo verder zoals we het gepland hebben."

Meijer vindt het jammer wat er gisteren gebeurd is. "Ik heb het meegekregen via de berichtgeving in de media, dus ik kan er niet veel over zeggen. Maar het is altijd jammer dat zoiets gebeurt in aanloop naar een kinderfeest toe. We proberen gewoon een mooie intocht te organiseren en gaan dat ook gewoon doen. De pepernoten zijn in ieder geval binnen", besluit Meijer.