Rolderstraat komt onder verscherpt toezicht

De gemeente Assen en de politie nemen de maatregelen na een aantal incidenten in de omgeving van de Rolderstraat, in het centrum van de stad.Burgemeester Marco Out overweegt verder nog serieus een samenscholingsverbod in te stellen. Ook denkt hij over het instellen van preventief fouilleren en cameratoezicht. Er is echter nog tijd nodig om de juridische onderbouwing van die maatregelen rond te krijgen.Afgelopen week werden vier mensen aangehouden na een incident in een zijstraat van de Rolderstraat. Daarbij schoot de politie op een verdachte, die gewond raakte. Eerder was er een steekincident bij een pizzeria achter het stadhuis, en tijdens de TT werd iemand doodgeschoten in een huis aan de Rolderstaat.In juli werden drugs gevonden in café De Leeuw in dezelfde straat. Dat café wordt voor een half jaar gesloten.Burgemeester Out benadrukt dat de incidenten los staan van elkaar. Hij vindt het vervelend dat al die gebeurtenissen nu afstralen op de Rolderstraat. Maar omdat er nu onrust is ontstaan onder ondernemers en bewoners vindt Out de extra maatregelen wel nodig.Met de politie is afgesproken dat elke melding over incidenten in de buurt met de hoogste prioriteit worden opgepakt. Verder gaat ook de stadsmarinier extra hard aan de slag in de buurt.De gemeente Assen heeft al eerder maatregelen genomen om de rust in de Rolderstraat terug te brengen. Zo werd er begin vorig jaar ook al een pop up-politiebureau ingericht.