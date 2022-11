Veiligheid scootmobiel ter discussie, maar: 'Ik heb geen cursus nodig, hoor'

Een scootmobiel besturen lijkt misschien onschuldig, maar in vergelijking met andere vervoersmiddelen kan een ongeluk sneller fataal zijn. De scootmobiel en andere gehandicaptenvoertuigen zijn de meest gevaarlijke vervoersmiddelen in het verkeer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het grootste deel van de ongelukken met scootmobielen gebeurt zonder dat er iemand anders bij is betrokken, zegt Patrick Rugebregt van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). "Een scootmobiel is instabiel. Als de bestuurder een stoeprandje meeneemt, valt de scootmobiel snel om."

Ook zou de besturing onnatuurlijk aan kunnen voelen. "Bij een fiets is het zo, dat als je de handrem bij het stuur aantrekt, je remt. Bij een scootmobiel werkt dit precies andersom: als je aan de hendel op het stuur trekt, geef je juist gas."

Yvonne Baas van Veilig Verkeer Assen vindt dat er gestopt moet worden met bespottelijk reageren op ouderen die moeite hebben met de besturing van hun scootmobiel. "De besturing van een scootmobiel is absoluut niet makkelijk."

Daarom vindt zij dat een cursus aan te raden is voor iedereen die op een scootmobiel gaat rijden. "Als een scootmobiel wordt geleverd, checkt de leverancier alleen of de ontvanger weet hoe hij of zij gas moet geven en hoe er geremd moet worden. Meer tijd heeft zo'n leverancier ook niet."