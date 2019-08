Drentse winnaar NK Woodcarving: Je moet zagen waar je eigenlijk niet bij kan

Boersma’s winnend ontwerp is een adelaar, die boven zijn nest zweeft en zijn vrouwtje en kuikens omsluit met zijn vleugels. Met een tiende punt was zijn ontwerp verkozen tot het beste uit hout gezaagd ontwerp. Het is de eerste keer dat Boersma de prijs wint.Het is niet makkelijk om een ‘knetterbiele’ als scalpel te gebruiken. “Je bent gewoon modern beeldhouwer en dat doe je dan met het meest destructieve gereedschap”, aldus winnaar Boersma.Het begint allemaal met een idee. “Van tevoren moet je een tot in de details uitgewerkt plan hebben, want anders ga je het niet redden", zegt Boersma. "Je hebt ongeveer 10 uur de tijd om een mooi beeld neer te zetten. Normaal zou je meer dan een week aan zo’n stuk werken.”“De grote stukken haal je weg met de grote zaag en normaal gesproken stap je dan over naar kleine detailleringszagen en 'powertools'", zegt Boersma over zijn werkwijze. Maar dit keer pakte hij het anders aan. Met ‘grote machines’ voer hij de detaillering door. “Je moet zagen op plaatsen waar je eigenlijk niet bij kan.”