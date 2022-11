Groot verdriet om gedumpte katten Balloërveld: 'Dit is heel extreem'

Medewerkers van de Dierenambulance Assen zijn in rouw gedompeld nadat dit weekend tot driemaal toe dode katten werden gevonden bij het Balloërveld. De diertjes waren zo toegetakeld dat slechts één van de negen het overleefde.

Wendy Drent is vrijwilligster bij de dierenambulance en werd zondagmiddag rond het middaguur opgeroepen voor een 'zeer vermagerde langharige kat in de bosjes' bij het Balloërveld. Ter plaatse hoorde ze zacht gemiauw uit de bosjes komen. Een noodkreet, net luid genoeg om de kat te kunnen redden.

Zwaar toegetakeld

Drent is geschokt over de ontdekking, helemaal nadat er een dag eerder ook al een zwaar gehavende kat bij het Balloërveld werd gevonden. "Een collega kwam daar alleen aan, niet wetende wat voor ontzettend schrijnends ze ging aantreffen: de kat lag rillend in de bosjes. Leven zat er nauwelijks meer in."

De kat was smerig en de ogen zaten bijna dicht door de ontstekingen. De dierenarts kwam vrij snel tot de conclusie. "Dit is zo schrijnend, hier is niks meer aan te doen, behalve het dier uit z'n lijden verlossen."

De ontdekkingen komen als een mokerslag binnen bij de dierenambulance. De vrijwilligers vinden wel dode katten, maar niet in deze toestand. "Dit is heel extreem. Een collega die hier al jaren werkt, heeft er nu al twee nachten niet van geslapen. Dat zegt wel iets."

Dumping

Voordat het verdriet enigszins weg kan ebben, staat later op de zondagmiddag de volgende vondst te wachten. Niet één, maar zeven katten liggen levenloos bij het Balloërveld, aan de kant van Loon. "Een hond had een geur opgepikt, en dat spoor kwam daar uit", rouwt Drent nog na.

Er was geen redden meer aan. De diertjes bleken al te zijn overleden. "'Hoe is dit mogelijk?', is het gevoel dat bij ons overheerst. Wie doet dit? En kunnen we nog meer dode katten verwachten? We maken ons zorgen."

Hoewel het nog niet vaststaat, heeft zowel de dierenambulance als de politie sterke vermoedens dat de katten zijn gedumpt. "Er zat zelfs een kitten bij", beschrijft Drent de ernst van de zaak. "Je bent vrijwilliger en doet alles met hart en ziel. Nog altijd doe ik het werk ontzettend graag, het is echt niet alleen kommer en kwel bij de dierenambulance. Maar als je dit ziet..."

Herkenbare kat