Dodelijk slachtoffer steekpartij tbs-kliniek Balkbrug groeide op in Beilen

De medewerker van tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug die zaterdagmiddag om het leven kwam bij een steekpartij is een 43-jarige vrouw, die opgroeide in Beilen en woonde in Zwolle. Dat bevestigen verschillende bronnen rondom de familie van het slachtoffer. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de politie doen geen mededelingen over de identiteit.

Twee andere medewerkers van de kliniek raakten gewond. De dader is een patiënt van de kliniek. Hij sloot zichzelf na de steekpartij op in een andere ruimte, waar hij zichzelf van het leven beroofde. Wat de reden is van de steekpartij is nog onbekend.

Strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar het dodelijke steekincident in Veldzicht, dat net over de Drents-Overijsselse provinciegrens ligt. "Er is een strafrechtelijk onderzoek omdat er sprake is van een levensdelict, maar aangezien de verdachte is overleden, zal dit niet tot een strafzaak kunnen leiden", zegt een woordvoerster van het OM Oost-Nederland. "Over de uitkomsten kan op dit moment niets gedeeld worden, het onderzoek is nog volop gaande."