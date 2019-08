Toch onderzoek naar flesje kaliumcyanide Zuidlaren

"We hebben nog eens nagedacht en besloten het flesje op te sturen naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)", zegt woordvoerder Paul Heidanus. "Als blijkt dat het inderdaad om kaliumcyanide gaat, gaan we onderzoek doen naar de herkomst."Dat schrijft RTV Noord Het flesje werd gevonden in de bosjes op het terrein van een voormalig sanatorium aan de Stationsweg. Op het etiket staat in het Russisch dat de inhoud het zeer giftige kaliumcyanide is. Eén gram is genoeg om een volwassen mens te doden.Kaliumcyanide lijkt qua uiterlijk op suiker. Het wordt onder meer toegepast in de chemische industrie als hulpstof bij bepaalde chemische processen. Maar het is ook berucht omdat het werd gebruikt door nazi-kopstukken om een eind aan hun leven te maken. Daarmee wilden ze voorkomen dat ze aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in handen van de Geallieerden zouden vallen.