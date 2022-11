Er is vanochtend een ongeluk gebeurd op de kruising tussen De Dreef en de Drentse Mondenweg (N379) in Valthermond. Twee auto's botsten op elkaar.

Over de toedracht van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. Na het ongeluk is er één slachtoffer behandeld in de ambulance, diegene is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor nadere controle.