'Illegale hondengevechten in Emmen'

Vier verdachten uit Amersfoort en Zeist staan maandag voor de rechter. Het gaat om een 33-jarige vrouw en twee broers van 33 en 35 uit Amersfoort en een 35-jarige man uit Zeist.Ze vormen volgens het OM een criminele organisatie. De mannen zouden 26 honden hebben gefokt voor de gevechten, en de gewonde dieren zelf hebben verzorgd met illegale medicijnen en een hechtpistool.Dat blijkt uit de dagvaarding die het tv-programma Nieuwsuur heeft ingezien. Het is voor het eerst dat justitie een zaak tegen organisatoren van hondengevechten voor de rechter brengt. Het organiseren van hondengevechten is illegaal in Nederland.Aanstaande maandag staan de vier verdachten terecht bij de rechtbank in Amsterdam.Advocaat Rutger van Veen staat de 33-jarige vrouwelijke verdachte uit Amersfoort bij. Hij bevestigt dat in de slaapkamer van haar huis een hondengevecht is gehouden. En dat daarvan filmopnamen zijn gemaakt. "De gevechten zijn min of meer spontaan ontstaan, uit interesse. Ze heeft inderdaad filmopnamen gemaakt, maar dat was alleen voor eigen gebruik, niet om te verspreiden of geld mee te verdienen. Mijn cliënte heeft hier vreselijke spijt van."Waar de hondengevechten in Emmen zouden hebben plaatsgevonden is niet duidelijk.