Dit was 2022: Deze bekende Drenten zijn dit jaar overleden

De oudste inwoner van Drenthe overleed dit jaar op 106-jarige leeftijd. Maria Karmelk uit Oosterhesselen werd in februari 106 jaar oud. In Oosterhesselen runde ze samen met een vriendin lange tijd de plaatselijke VVV. De oudste inwoner van Drenthe is nu Enna van der Horn-Stulp (105) uit Rolde. De oudste geboren Drent is de 108-jarige Helena Santing-Krikken. Ze werd in 1914 geboren in Hoogeveen en woont nu in het Limburgse Brunssum.