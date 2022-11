Drentse VVD'ers verdeeld over gedwongen opvang asielzoekers

"Er slapen mensen buiten", zei Korteland toen hij eind september het besluit voor de tweede asielboot bekendmaakte. "Het is ontzettend spannend of iedereen een dak boven het hoofd heeft. En als ze dat geluk al hebben, slaapt men binnen op een stoel."

De Meppeler burgemeester maakte er toen ook geen geheim van dat hij vindt dat andere gemeentes ook hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen.

'Ik verwacht leiderschap'

Over de weerstand tegen de asielwet die een akkoord in de wachtkamer zette, daar bemoeit liberaal Korteland zich liever niet mee. In een korte reactie meldt hij: "Ik vind dat alle gemeenten hun steentje bij moeten dragen. Tegelijkertijd kan er ook geen eindeloze stroom mensen worden opgevangen. Van de 'fractievergadering' vind ik niets. Iedereen - dus ik ook - verwacht leiderschap van de nationale politiek."

Voorzitter van de VVD Drenthe is René Laan uit Klazienaveen. Feitelijk bemoeit hij zich niet met de inhoudelijke politiek van de partij, en dus ook niet over de asielwet die inmiddels bezworen is. "Ik ga niet over het asielbeleid, ik neem als regiovoorzitter geen politieke beslissingen. Ik zorg ervoor dat in onze regio alles rond de partijorganisatie goed verloopt, zaken regelen rond de verkiezingen en zo. Daar ben ik voor besteld."

'Wat is liberaal aan dwang?'

Maar met het aanmeldcentrum in Ter Apel vlak om de hoek, weet Laan ook als geen ander hoe groot het probleem daar is. En helemaal dat een oplossing noodzakelijk is. "Maar ik snap de enorme worsteling binnen onze landelijke fractie rond deze asielwet. Want wat is er nou liberaal aan dwang? Maar tja, windmolens zijn er ook geplaatst in deze regio, zonder dat iedereen het goed vond."

Wat Laan betreft moet er snel een oplossing komen voor het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers, los van de hoge instroom, waar ook wat aan moet gebeuren. "Want wat er de afgelopen maanden in Ter Apel allemaal gebeurd is, dat is echt rampzalig. En er zijn dan gemeentes die doodleuk zeggen: Not in my backyard. Toch moet deze situatie wel opgelost worden. Alleen is dat niet aan mij, maar aan de politiek in Den Haag, en dus aan de landelijke fractie. Ik hoop dat ze eruit komen", zei hij voordat de VVD'ers in Den Haag het vanmiddag eens werden.

'Lasten gelijk verdelen'

VVD-fractievoorzitter Ronald Klok in Hoogeveen vindt dwang, voor een betere spreiding van asielzoekers, 'juist zeer liberaal'. "Nu zie je dat vooral gemeentes in sociaal zwakkere regio's uit goedheid toch de meeste asielzoekers opvangen. De kleinste schouders dragen de zwaarste lasten. Het is veel liberaler de lasten gelijk te verdelen", stelt de Hoogeveense liberaal.

"Je moet het sociale verschil niet nóg groter maken. Waarom moeten wij meer opvangen dan andere gemeentes? Dus wat mij betreft moet die dwang er komen, om op korte termijn deze crisis op te lossen. Voor de langere termijn moet je het probleem aan de voorkant oplossen, dus minder instroom. Die is nu veel te hoog. Dat is niet houdbaar."