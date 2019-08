Gefronste wenkbrauwen om naam nieuwe partij Drents Gronings Belang

De actiegroepen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën willen een nieuwe landelijke politieke partij oprichten. En deze partij gaat mogelijk het Drents Gronings Belang heten - wat erg lijkt op Groninger Belang."Wij wachten eerst even af hoe de naam definitief gaat worden en hoe het vorm krijgt", zegt Schmaal tegen RTV Noord. "Maar als het Drents Gronings Belang of Drents Groninger Belang gaat heten, dan geeft het alleen nog maar meer verdeeldheid.""En dan blijven de landelijke partijen nog meer op hun plek zitten. Dat is volgens mij niet het doel van Jan Nieboer en ook niet van ons", zegt Schmaal."Wat mij betreft moet iedereen gaan doen wat hij of zij graag wil doen. Ze willen nu een landelijke politieke partij beginnen en daar wens ik ze heel veel succes mee. Ik denk dat we het vooral in de samenwerking moeten gaan zoeken om een vuist te maken tegen de landelijke politiek."Casper Kloos, voorzitter van Drents Belang/Betaalbaar Water in het waterschap Noorderzijlvest, is het met Schmaal eens. Volgens is de naam Drents Gronings Belang ongelukkig gekozen en lijkt het ook veel op Drents Belang. Toch wil ook Kloos niet direct actie ondernemen. Hij wacht net als Schmaal eerst af hoe de naam definitief gaat worden en hoe het vorm krijgt.