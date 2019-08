OM wil tbs van oud-Veendammer serieverkrachter opnieuw verlengen

Het Openbaar Ministerie wil de tbs verlengen van een 44-jarige man die is veroordeeld voor een serie verkrachtingen in Drenthe en Groningen. Hij werd in 2000 veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De toen 24-jarige man bekende 26 zedenmisdrijven, die hij tussen 1995 en 2000 had gepleegd. Daaronder was een verkrachting van een 10-jarig meisje bij het Nije Hemelriek bij Gasselte en een 20-jarige vrouw in Loon.Hij werd opgepakt nadat hij een 13-jarig meisje uit Wirdum op grove wijze had verkracht. Het meisje werd op weg naar een bushalte van haar fiets gesleurd en meerdere keren verkracht. In Overschild zette hij het kind uit zijn auto. Het meisje liep daarna terug naar huis.Door de goede beschrijvingen en een DNA-match, kon de man destijds worden aangehouden. Hij bekende 26 zedenmisdrijven die hij tussen 1995 en 2000 had gepleegd, waaronder Een 13-jarig meisje uit Wildervanksterdallen werd eveneens van haar fiets getrokken, maar zij wist te ontkomen.Bij de man werd destijds de stoornis 'pedofilie' vastgesteld. Dat werd later bijgesteld naar 'een seksuele stoornis'. De man lijkt volgens deskundigen bevrediging te krijgen van het overtreden van regels als een simpel overleg. Zij achtten daarom een voorwaardelijke beëindiging van de tbs niet reëel. Ook moet de man libido remmende middelen slikken. Iets waar hij naar eigen zeggen wel mee wilde stoppen.De uitspraak in deze zaak is op 5 september.