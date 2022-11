Henk Post (68), ontvanger ridderorde van Burkina Faso, overleden

Henk Post van Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) is overleden. Post overleed in de nacht van zondag op maandag op 68-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hoogeveen.

De Hoogevener werkte voor het waterschap als buitenlandcoördinator in Burkina Faso. WDODelta werkt samen met het Afrikaanse land om daar het waterbeheer te verbeteren.

Post kreeg in 2019 een bijzondere onderscheiding. Hij ontving een ridderorde in Burkina Faso voor zijn verdiensten voor het ministerie van Water en de vijf waterschappen in het Afrikaanse land. Hij kreeg de Chevalier de L'orde de Mérite dat jaar tijdens een werkbezoek.