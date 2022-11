Praot Drents Met Mij met Harrie Wolters

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vierde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum, te gast.

"Reizen en de wereld verkennen dat was wal altied al mien ding." Wolters hef dan ok een bult van de wereld zien. Um under zien dienstplicht oet te kommen, gung e zölfs as reisleider in Indonesië an de slag. Hie bleef zes jaor vort um in alle hoeken van de wereld aoventuurlijke reizen te begeleiden. Toen kwam e weerum: "Ik stund veur de mooiste dingen in de wereld en het dee mij niks meer. Toen weur het tied um te stoppen."

Nei-Dordt

Wolters gruide op op Nei-Dordt. "Mien moe kwam van Emmer-Compascuum en mien va van Klazienaveen. In huus weur altied Drèents praot." Wolters was een rustig kind en as jonkie veul buten te vinden: "Ik was ok wal een beetie een einzelgänger. Nog altied. Ik bin niet zo'n supergroepsmens."

Drents praoten

"Ik praot in het dagelijks leven eigenlijk nooit Drents." Wolters prat het allent nog met zien femilie.

"Ik bin Drenthe opnei gaon ontdekken toen ik terugkwam uut het butenland." Wolters hef niet de drang um nog weer hen het butenlaand te gaon: "Ik huuf hier niet weg. Hier vind ik het prettig um te werken. Ik vind het wal prima um hier te blieven."

Hunebedden

Ondanks daw in Nederlaand maor hiel weinig hunebedden hebt, biw het ienige laand dat een hunebedcentrum hef. "Der bint zoveul verhalen over die hunebedden te vertellen. Het blef boeiend en het holdt ok nooit op. Die stienen, dat stiet veur ons landschap, veur onze veurolders, veur onze geschiedenis."