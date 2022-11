Praot Drents Met Mij met Fokke de Jong

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vierde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is drummer Fokke de Jong te gast.

Jeugd

"Mien vader is hiel jong overleden. Zoas Harry Muskee dat een keer tegen mij zee: 'Dan hej al vrog de blues'."Drummer Fokke de Jong gruide op in Zuudlaoren as middelste van drei kinder. "Het was armoe troef, maor daor hew as kinder nooit iets van vernomen. Ik snap nog niet hoe mien moeder het allemaol daon hef!"

De Jong was in zien jeugd nog niet met meziek gangs. Hie was veural an 't voetballen en scheuveln. Tot wied in oktober was e buten te vinden, in de korte boks.

Meziek

Zien breur speulde in een band en toen De Jong in de pauze een maol allennig in de rippeteerruumte bleef, wol e de gitaar wal even preberen. Maor hier kreeg de verstarker met gien meugelijkheid an, dus toen maor achter het drumstel. En toen bleek dat e der echt gevuul veur har.

"Ik wol eigenlijk zeeman worden." Zien va har dat ok worden wild, maor die much het niet van zien olde lu. "Nog steeds a'k de zee zie dèenk ik: 'Ha'k toch maor hen zee moeten gaon."

Normaal

Bennie Jolink zee ooit over hum: "Deur Fokke is de hiele band een stuk technischer gaon musiceren." De Jong hef 24 jaor bij Normaal drumd. En as Drent vuuld'e hum goed thuus in de Achterhoek, umdat het Drents en het Achterhoeks veul op mekaar liekt.

Weer terug in Drenthe

De Jong woont sinds twee jaor weer in Drenthe. Hierveur woond'e in Friesland: "Ik bin altied 'moi' blieven zeggen, nooit 'goeie'."