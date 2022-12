Praot Drents Met Mij met Karin Broekhuijsen

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vierde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is fotograaf Karin Broekhuijsen te gast.

Karin gruide op in de Veenkoloniën, maor gebruukt heur Drents niet zoveul meer: 'Ik bin natuurlijk ok heul veul allein op pad. Dus dan zegst huilemaol niks.'

Het gezin

'Een zussie van mie is geboren in 1958 en overleden in 1959. Toen kwam mien bruier in 1960. En toen kreeg mien moe nog een doodgeboren kindje in 1961.' Ieder jaor as heur oldste zussie jaorig is, dan dèenkt ze der altied nog an.

Plietsie

Karin heur pap zat bij de plietsie. Daor kreeg ze as kind niet hiel veul van met, maor der kwam wal veul volk over de vloer: 'Wa'k der wel van metkreeg was dat er huil veul mèensen met problemen bij ons thuus kwamen en dat ze dan met mekaor gungen praoten in de woonkaomer. En dat mien moe en ik dan in de keuken zitten mossen .'

Fotograferen

'Ik heb altied twei camera's met twei verschillende bie mie lenzen, want ik hol nait van lens wisseln. En ik heb een statief met.' Karin giet in de zommer um veer uur van berre um te fotograferen. Zie mak dus ok een bult zunsopkomsten met. Foto's van zunsundergang in de zummer huuj van heur niet te verwachten: 'Ik lig der vrog in. Ik zai de zunne nooit under gaon in de zommer. Dat is mie echt te laot'.

Drenthe

Karin fotografeert zowat allent maor in Drenthe: 'Drenthe is zo mooi en der is nog zoveul te zain waor ik ok nog niet wèest bin. Ik geniet er iedere keer nog weer van.'Op de Veluwe is ze ok wal ies west, maor daor is het heur te drok.