Praot Drents Met Mij met Henri Offerein

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vierde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is ondernemer Henri Offerein te gast.

"Wij hebt niet dezölfde parka en ok gien maandtie an de fietse, aans krie'k dat Youp-van-t-Hek-gevuul." Undernimmer Henri Offerein ontdekt Nederland van een aandere kaant sinds e een elektrische fiets hef en der met de vrouw zo nou en dan op oet giet.

Ruzig en drok

"Mien oma nuumde mij altied ruzig en drok." Toen Offerein opgruide weur der nog niet praot over ADHD, maor hie mus wal elke aovend een koppel rondties um het blok lopen um wat rustig te worden. "Ik har al wel griezelig veul energie en dat mu'k zeggen, dat zit er nog wel wat in."

Drents praoten

Offerein zien va en moe gaven de kinder veural Nederlaands met in hoes. Maor toen e zölf op de markt warken gung, begund'e met Drents praoten.

Undernimmen

'Langzamerhand in die jaoren bin ik gewoon elke keer stiekem wat dingen derbij gaon doen.' Oeteindelijk kreeg e in 1996 zien eigen supermarkt op Zuudwolde. 'Man, ik verdiende een geld jonge! Dat ha'k ja nog nooit ehad. Dat kan ja niet." Dat geld investeert e in een grote verbouwing van de winkel.

Horeca

"Het Is wel een aandere tak van sport. Mar 't is allebei voeding.' Offerein is op een gegeven moment ok de horeca inrold. Puur umdat e vun dat er een antal dingen misten in 't Hogeveine, zoas een ijssalon en een schnitzelrestaurant. Die hef e inmiddels niet meer, maor nou hef e een groot project as Paviljoen Nijstad naost zien supermarkten.

Klusbus

Offerein hef zien eigen klusbus tegenwoordig. En bij de bouw van het paviljoen was e zölf ok drok in de weer as bouwvakker. "Vin 'k zo mooi! Gien gezeur an de kop, gewoon lekker en dan de tillefoon uut."