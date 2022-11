Bibliotheken in Tynaarlo niet langer 'stiefkind van de gemeente'

Tynaarlo zal in de toekomst niet meer de Drentse gemeente zijn die verreweg het minste geld aan bibliotheken besteedt. Vandaag besloot de gemeenteraad unaniem meer te gaan investeren in de bibliotheken.

Sinds 2014 is er flink bezuinigd op bibliotheken in Tynaarlo. Momenteel gaat er 9,80 euro per inwoner naar bibliotheken, terwijl andere gemeenten in Drenthe vaak rond de veertien tot twintig euro per inwoner aan 'leeshuizen' besteden.