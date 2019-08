Dick Lukkien roept fans op: Stop met uitfluiten van Arias

Ik heb vertrouwen in mezelf en de mensen die dat niet hebben zal ik bewijzen dat ik in de basiself hoor. Jafar Arias, bekritiseerde aanvaller van FC Emmen die afgelopen zaterdag werd uitgefloten door een aantal supporters

De vierde aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

De oefenmeester vervolgt: "Jafar doet zijn stinkende best. Hij staat misschien niet op zijn meest favoriete positie, maar vult die positie op zijn manier in. Daarin is hij niet altijd even gelukkig geweest en hij speelde tegen SC Heerenveen ook niet zijn beste wedstrijd, maar was zeker niet dramatisch ofzo. Ik weet dat ik nu de goede supporters tekort, maar ik wil toch een oproep doen om dat achterwege te laten. We hebben alle steun keihard nodig."Jafar Arias zelf lacht de gebeurtenissen van zaterdag weg. "Af en toe hoor ik natuurlijk wel wat geluiden, maar ik probeer het het ene oor in te laten gaan en het andere weer uit. Ik weet voor mezelf dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Ja, mijn voorkeur gaat uit naar de positie centraal voorin maar ook deze positie kan ik goed invullen. Dat heb ik in het verleden ook gedaan. Of ik tot nu tevreden ben over die invulling? Nee, dat kan beter. Ik moet meer dreigend worden en vaker in schietpositie komen en ook simpelweg scoren. Ik heb vertrouwen in mezelf en de mensen die dat niet hebben zal ik bewijzen dat ik in de basiself hoor."