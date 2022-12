Praot Drents Met Mij met Dries Steenbergen

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vierde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is recreatie-ondernemer Dries Steenbergen te gast.

Grunneger of Drent

Recreatief undernimmer Dries Steenbergen oet Annen weur geboren in de gemiente Slochtern, waor zien olde lu een huusie hadden, umdat het daor goedkoper was. Maor zien va en moe komt allebei oet Drenthe. Steenbergen vuult hum dan ok een echte Drent.

In de zummer zaten wij altied in de sloten. Waren we an 't kikkers vangen. Of we waren stiekem wat vuurtjes an 't maoken." Ok hadden ze in die tied een grote deel met een grote zolder, daor was veur Steenbergen en zien kammeraodties ok altied wal wat te beleven.

Hotellerie of toerisme

Steenbergen hef niet allent de middelbare hotelschoel daon, maor ok nog toerisme studeerd. Veur hum was dat ideaal, umdat e zo het beste van beide werelden combineren kun in het bedrief van zien olde lu. Nao zien opleidingen hef e eerst nog een jaor of zes rondzwörven en van alles en nog wat daon, veurdat het tied weur um bij in het bedrief te stappen.

Steenbergen nam oeteindelijk het bedrief over van zien olde lu, maor van een generatiekloof is gien sprake west. "Tuurlijk is der wel ies discussie west in de jaoren, maor ik dèenk dat mien pa en moe daor altied hiel open instaon hebt."

Het noorden

Steenbergen vuult hum thuus in het noorden. "Dit is mien umgeving. Ik bin echt wal een wereldburger, mag graog ok andere stukken van de wereld zien. Maor ik dèenk dat wij hier in een prachtig mooie umgeving wonen."

Steenbergen is tegenwoordig ok betrökken bij het underwies. Hij vindt het hiel belangriek um daor in met te dèenken en te lustern. Hie döt dat um vanoet het warkveld met te kieken hoe de jeugd anfieterd worden kan um in de horeca of de recreatie warken te gaon.