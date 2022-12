Praot Drents Met Mij met Harm Dijkstra

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vierde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is cabaretier en presentator Harm Dijkstra te gast.

Het Drents van Nörg

"As ik in Nörg en Westervelde bin, he'k altied het gevuul da'k weer in hoes kom." Harm Dijkstra gruide op met het Drents van Nörg van zien moe en het Drents van Slien dat zien pap preut. Nog altied schakelt e hiel makkelijk tussen beide varianten.

Meziek

Dijkstra gung al as klein jonkie bij het zangkoor in Slien: "Ik vun zingen hartstikke leuk en ik har een klasgenootie, iene Roelof Klinkhamer, die dat ok hiel mooi vun." Dijkstra mag zo geern zingen, dat e nog altied lid van het koor is. Veur hum is het soort femilie.

Roelof

"Wij hadden altied overal een bult schik an met zien beiden." Harm en Roelof kunden van jongs of an al ontiegelijk lachen um dingen. "Wij hebt gewoon een klik en dat zal ok altied zo blieven."

Boswachter

"Eigenlijk har ik liever boswachter worden wild, maor dan moej ok scheikunde en natuurkunde hebben en daor wa'k dan niet zo goed in." Dus giet Dijkstra hen de P.A. (Pedagogische Academie) um leraar te worden. In die tied haalt e ok zien papieren um meziek veur de klas te muggen geven. Hie stiet nog aal veur de klas in Emmen en gef meziek an kinder die as moeilijk leren kunt: "Dizze kinder hebt hiel veul plezier an met name meziek. Daansen en zingen vindt ze prachtig."

Europa-reis

In Slien hebt ze hiel lang een organisatie had die elk jaor een Europa-reis organiseerde. De jeugd vanof 16 jaor kun dan met de bus virtien dagen op vekaansie in Europa. Allewal ze in die tied op aandere schoelen zaten, vunden Harm en Roelof mekaar in de zummer weer op dizze reizen.

Noorwegen