Fraude- en drugszaak rondom paardenfokkerij Assen uitgesteld na doodsbedreiging en advocatenwissel

De strafzaak tegen de broers Gerrie N. (49) en Alex N. (51), hun 71-jarige moeder en 46-jarige vriendin, allen uit Assen, is uitgesteld. De vier worden verdacht van drugs- en wapenbezit, fraude en witwassen.

De vier werden in 2018 opgepakt na een inval in een paardenfokkerij van de 71-jarige verdachte en haar jongste zoon. Ook doorzocht de politie tien andere panden in onder meer Roden, Steenwijk en Amsterdam.

Op de fokkerij vonden de agenten in een ton in de grond ruim 760.000 euro. Dat geld was volgens één van de advocaten geld dat eerlijk was verdiend met de paardenhandel. Daarnaast lagen meerdere wapens in het pand, waaronder een revolver in de klok en bijna een kilo hennep in de loods.

Liquidatieplannen

Nog voordat de rechter van start ging met de inhoudelijke behandeling stond Sanne Schuurman, de advocaat van Gerrie N., op van zijn stoel. Zijn cliënt was uit angst niet verschenen. Die had op 23 september laat in de avond een melding van de politie ontvangen dat hij mogelijk in levensgevaar verkeerde. Er was een dreiging tot liquideren.

Vanaf dat moment weet Schuurman niet waar de man verblijft. De dreiging straalt ook op hem af, zei de jurist: "Ik weet niet waar hij zit en wil dit ook niet weten, die mensen moet ik niet aan de deur."

Meer beveiligde rechtbank

Hoe serieus en uit welke hoek die bedreiging kwam, werd op zitting niet duidelijk. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) staat die los van het schietincident in juli bij de paardenfokkerij aan de Witterberg.

Schuurman wil meer onderzoek naar de aard van de bedreiging en of het veilig genoeg is om de zaak af te doen in de rechtbank in Assen. De rechter neemt aan de er sprake is van een levensbedreiging, maar het OM heeft alternatieven aangeboden als beveiligd vervoer of een videoverbinding. In principe zou de zaak gewoon door kunnen gaan, meende de rechter.

Te korte voorbereidingstijd

De rechter ging wel mee in het aanhoudingsverzoek van Maarten Lut, de advocaat van Alex N., die de vijftiger sinds kort verdedigt. N. wisselde kortgeleden, na een vertrouwensbreuk, zijn toenmalige advocaat in voor Lut. De oudste broer zit op dit moment vast na een veroordeling van anderhalf jaar cel voor het witwassen van bijna vijf ton. De rechter vindt dat advocaat Lut onvoldoende gelegenheid heeft gehad om zich voor te bereiden. "Het belang op rechtsbijstand weegt binnen de rechtspraak bijzonder zwaar", zei de rechter.