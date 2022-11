Onder water gluren bij de Ericasluis om niets aan het toeval over te laten

Luchtbelletjes komen naar boven in het water bij de Ericasluis. Niet van vissen of onderwatergespuis, maar van een duiker. Waterschap Vechtstromen heeft die ingezet om de boel onder water te inspecteren. Het waterschap wil een nieuwe krooshekreiniger bij de sluis plaatsen, maar heeft onvoldoende zicht op de situatie onder het wateroppervlak.

De krooshekreiniger is een installatie die ervoor zorgt dat er geen afval of ander vuil in de sluis terechtkomt. Met grote harken harkt de reiniger letterlijk het afval uit het water. En dat is hard nodig, want er steken allerlei dode bladeren door de spijlen van de sluis.

Stortsteen of zetsteen?

Bernard Knuif is ook aanwezig bij de onderwaterinspectie. Niet in het water, maar gewoon op de wal. Hij is projectleider bij Waterschap Vechtstromen en legt uit dat de huidige machines simpelweg aan het einde van hun levensduur zijn en daardoor aan vervanging toe zijn. Ook hebben ze veel last van storingen.

De projectleider vertelt dat de duiker, gehuld in een knalgeel duiktenue, de bodem heeft onderzocht om te zien of er zetsteen, stortsteen of zand ligt. Daarnaast heeft hij de krooshekreiniger al bekeken en is hij in de tunnel onder de sluis geweest om te kijken hoe die eruitziet. Meestal worden er stenen aangelegd bij een sluis, omdat zand wegspoelt. Stortstenen worden letterlijk in het water gestort, terwijl zetstenen "een soort straatwerk onder water zijn", aldus Knuif.

Omhoog en omlaag

De sluis heeft een belangrijke functie en zorgt ervoor dat het water in Emmen op peil blijft. Dat is ook te zien, want het water aan de Ericazijde staat veel hoger dan aan de andere kant. Volgens Knuif wordt water vanuit het IJsselmeer helemaal tot achter Emmen gepompt. Dat gaat door middel van twee pompen die in de sluis zitten. Daarnaast is de functie van de sluis om boten van de ene naar de andere kant te krijgen. "De pleziervaart kan bijvoorbeeld via de sluis omhoog en omlaag", licht Knuif toe.

Het onderzoek met de duiker heeft volgens de projectleider geen gekke dingen aan het licht gebracht. Wel is er inzicht verkregen in de situatie onder water. "Dus dat weten we nu en daar kunnen we in het ontwerp rekening mee houden", besluit Knuif.