Erfgenamen overleden multimiljonair krijgen uitgeleende Porsche terug

Westerman gaf in de jaren negentig zijn toenmalige vriend Ecury de wagen in bruikleen. De Porsche, met een waarde van drie ton, kwam echter nooit meer terug.De ex-coureur uit Wapse reed met deze wagen mee in het Nederlands Kampioenschap voor historische wagens. Ecury en Westerman waren destijds goede vrienden en bekenden in de wereld van de klassieke autosport. Aan die vriendschap kwam in 2006 een einde. Westerman wilde zijn Porsche 911 Coupé terug.Hij schreef Ecury een brief waarin hij de wagen opeiste. Ecury schreef terug dat hij verbaasd was dat Westerman de schenking van de Porsche kennelijk was vergeten.De rechter vindt dat Ecury niet heeft kunnen onderbouwen dat hij de wagen inderdaad cadeau heeft gekregen. De man uit Wapse had bovendien alleen de kentekenbewijzen I en II in bezit. Deel III lag bij de nabestaanden in de lade.Dit is wel cruciaal, meende de rechter. Bij een overdracht van een wagen is het gebruikelijk dat die op naam van de ontvanger komt te staan. Daar hoort dat kentekendeel bij.Ecury zou in 2001 Westerman een symbolisch bedrag van duizend euro hebben gegeven. Dat dit is gebeurd, blijkt nergens uit de stukken, vond de rechter. Ecury vond bovendien dat de wagen al zo lang in zijn bezit was dat hier sprake was van eigendomsverkrijging door verjaring.Ook dat laatste klopt niet, vond de rechter. Na twintig jaar kan je hier pas beroep op doen. Voor Ecury geldt dat op 2 september 2020 pas sprake zou zijn van verjaring.De peperdure Porsche moet binnen zeven dagen worden teruggebracht. Voor elke week die langer duurt kost dat Ecury 5000 euro, dit tot een maximum van 100.000 euro.