Angstcultuur bij Tuinland: medewerkers bang voor directeur

'Het gaat om incidenten'

"Wij ervaren de werksfeer gewoon als goed. Ik krijg alleen maar goede reacties over de werksfeer, dus ik weet niet anders", reageert directeur Girbe Drenth namens de directie van Tuinland over de meldingen.

Hij erkent dat er door een van de directieleden weleens geschreeuwd en gescholden is. "Dat is niet goed, dat is kwalijk. En ik weet ook zeker dat dat niet meer gaat gebeuren in de toekomst", voegt hij daar aan toe. Ook benadrukt hij dat dit slechts om incidenten gaat.

Kop van de romp

"Dat is echt een heel slechte uitdrukking", reageert Drenth op het feit dat zijn vrouw weleens tegen en over personeelsleden geroepen zou hebben dat ze diegene de kop van de romp zou trekken. "Dat is inderdaad gezegd, dat hoort niet en gaan we ook niet meer doen."

"Begrijp wel", vult hij aan, "dat is alleen gezegd tegen leidinggevenden die hun werk heel slecht hebben gedaan. Maar dat neemt niet weg dat je daar dan andere woorden voor gebruikt. Dat is fout geweest en dat trek ik mij aan."

Onbegrip

Ook al erkent Drenth dat er fouten zijn gemaakt, toch snapt hij niet waarom er sprake zou zijn van een angstige werksfeer in zijn winkels. Volgens hem zijn de nare dingen vooral besproken op kantoor en niet op de vloer.

"Daar spreken wij geen mensen aan. Dat is onze rol niet", aldus de directeur. "We hebben bedrijfsleiders, assistent-bedrijfsleiders en sectorleiders. Die horen mensen aan te spreken, dat doen wij niet."

Drenth benadrukt dat als personeel vindt dat dingen niet goed gaan, de directie daarover graag in gesprek wil met alle betrokkenen. De directeur noemt dat van belang om zo dingen te kunnen veranderen. "Desnoods praten we met behulp van professionals, mocht dat nodig zijn", aldus Drenth.

Directeur weg?

"Natuurlijk neem ik dat heel serieus", antwoordt Drenth op de vraag hoe hij omgaat met de meldingen van de vakbond die ook bij hem bekend zijn. "Ik heb de man van de vakbond ook gezegd: vertel nou wat er precies aan de hand is, dan kunnen we het erover hebben met de mensen."

"Maar verder dan dat komt het niet", vervolgt hij zijn verhaal. "Het zijn anonieme meldingen, dat is heel jammer. We willen graag dat dingen goed gaan en alles goed werkt."