Schelden, schreeuwen en bedreigingen: zo ervaren medewerkers de werksfeer bij Tuinland

Ruzie met leveranciers

Klanten merken volgens de personeelsleden weinig van de driftbuien van de vrouwelijke directeur, omdat de ergste uitbarstingen in haar kantoren in de verschillende vestigingen plaatsvinden. Tegen leveranciers van producten schiet ze volgens medewerkers wel uit haar slof.

"Met bijna alle leveranciers heeft ze ruzie gemaakt. De inkopers moeten dat vervolgens weer gaan sussen", vertelt een medewerker. Een voormalig collega vertelt eenzelfde verhaal. "Het moet altijd gaan zoals zij wil. Als ze haar zin niet krijgt, dat begint ze als een klein kind te gillen."

Medewerkers zeggen bang te zijn om zich uit te spreken over het gedrag van de directeur. Sommigen vrezen voor hun baan. Anderen hebben geen zin in een scheldpartij en proberen onder de radar te blijven of proberen haar zelfs actief te ontlopen wanneer de directeur op de werkvloer is. Maar ook is het personeel bang om door Tuinland voor de rechter te worden gesleept. En die zorgen zijn niet ongegrond.

Rechtszaak tegen medewerker

Tuinland voerde vorige maand een rechtszaak tegen de bedrijfsleider van de vestiging in Assen, die zich moest verantwoorden omdat ze volgens de directie van Tuinland bedrijfsgeheimen heeft geschonden.

Die bedrijfsgeheimen staan volgens de directie in een e-mail waarin de vrouw intern haar ongenoegen uitte over de werksfeer bij het bedrijf. Tuinland eist dat de bedrijfsleider daarvoor een boete van 12.500 euro betaalt. De directie spreekt tijdens de zitting van opgelopen imagoschade en wil precies weten wie de mail allemaal gekregen hebben.

De advocaat van de bedrijfsleider vertelt namens haar in de rechtbank dat zij na een ziekmelding direct een brief van de advocaat van Tuinland kreeg. De bedrijfsleider erkent dat ze de mail in een emotionele opwelling schreef, maar dat er geen bedrijfsgeheimen in staan. Tuinland is er volgens haar op uit om haar onder druk te zetten en kapot te maken.

De rechtbank in Assen oordeelde op 1 november dat Tuinland het kort geding onterecht heeft aangespannen. Tuinland had volgens de rechter geen spoedeisend belang om de rechtszaak tegen de bedrijfsleider te voeren. De claim dat het bedrijf imagoschade leidt door de e-mail schuift de rechtbank van tafel.

Vakbond en inspectie op de hoogte

Verhalen over de verziekte werksfeer liggen inmiddels ook op het bureau van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die geeft aan meldingen te hebben ontvangen over psychosociale arbeidsbelasting. Dat kan gaan over pesterijen of intimidatie op de werkvloer. De inspectie denkt nog na over het doen van onderzoek naar Tuinland.

Inmiddels heeft een deel van het personeel zich ook gemeld bij vakbond CNV. Bestuurder Sijtze de Bruine van de vakbond zegt dat hij is geschrokken van de verhalen die Tuinland-medewerkers hem vertelden. Hij belegde onlangs een personeelsbijeenkomst en zag daar hoe angstig de mensen zijn voor de directie.

De Bruine: "Er zijn ongeveer twintig medewerkers gekomen, maar ik ben ervan overtuigd dat er meer mensen zijn met dezelfde ervaringen. Mensen zetten zelfs hun auto een paar straten verderop, uit angst om herkend te worden."

'Directeur moet terugtreden'

De medewerkers hebben ook een brief geschreven aan CNV, waarin ze hun ervaringen over Tuinland delen. Daarin schrijven ze onder meer dat de vrouwelijke directeur 'geen enkele tegenspraak duldt en zich verbaal zeer agressief opstelt'.

In de brief dragen de medewerkers drie oplossingen aan voor de verziekte werksfeer. Ze willen dat er goede afspraken worden gemaakt over de omgangsvormen en willen ook dat de directie zich daaraan moet houden. Lukt dat niet, dan wil het personeel dat de vrouwelijke directeur voorgoed afscheid neemt van het bedrijf.

Het CNV heeft inmiddels contact gezocht met de directie en De Bruine heeft met beide directeuren gesproken. Dat leverde volgens de vakbondsman weinig op.

"Alles werd eigenlijk ontkend. Men herkende zich niet in de aantijgingen en in de angstcultuur. Het werd allemaal op anderen geschoven en mensen moesten zich maar melden", vertelt De Bruine. Het CNV eist dat de directie in ieder geval nieuwe omgangsvormen vaststelt en zich daar ook aan zal houden.

'Ze kwam altijd weer terug'

Voor de medewerkers die RTV Drenthe sprak is een definitief vertrek van de vrouwelijke directeur de enige echte oplossing. "Ze is al een aantal keren eerder weg geweest, maar tot nu toe kwam ze altijd weer terug."

De vrees van de medewerkers is dat de geschiedenis zich zal herhalen en er uiteindelijk een heksenjacht op gang komt naar mensen die zich negatief hebben uitgelaten over de directeur.

Dat gebeurde volgens een medewerker al eerder nadat een aantal collega's een anonieme getuigenverklaring schreven voor de rechtszaak van de bedrijfsleider. "Ze gaat vast na dit artikel op zoek naar wie wat gezegd heeft. Daar ben ik echt heel erg bang voor."

Directie trekt boetekleed aan

Directeur Girbe Drenth erkent namens de directie van Tuinland dat er wel eens is geschreeuwd en gescholden. Ook bevestigt hij de bedreiging dat iemands kop van zijn romp zou worden getrokken. "Dat is niet goed, dat is kwalijk. En ik weet ook zeker dat het niet meer gaat gebeuren in de toekomst", zegt hij. Hij benadrukt dat het om incidenten gaat.

Medewerkers hebben zich volgens Drenth niet bij de directie gemeld met dergelijke verhalen. Dat had hij liever anders gezien. Drenth: "Het zijn anonieme meldingen, dat is heel jammer. We willen graag dat dingen goed gaan en alles goed werkt."