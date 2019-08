50 jaar jong: zwembad Lemferdinge viert verjaardag

Het bad stamt uit 1969. In die tijd ontstonden op meer plekken in Drenthe de zogenoemde bosbaden. Vledder opende in 1963, Zwinderen volgde in 1966, en Noord-Sleen kon in 1974 te water.Een vaste en fanatieke bezoeker sinds de opening in 1969 is Henk van Dijk. Wat heet: in de eerste zomer van het zwembad had Henk er zijn eerste afspraakje met zijn huidige vrouw. Op de zonneweide van het bad bloeide de liefde op - zoals waarschijnlijk veel lange of korte relaties op zo'n zonneweide zijn ontstaan."We hadden elkaar in het dorp ontmoet en hebben in het zwembad afgesproken", kijkt Henk terug. "Het was toen toch echt een ontmoetingsplek voor de jeugd. Je had minder sportverenigingen en mensen gingen vaker een hele dag met de koelbox naar het zwembad."In de hoogtijdagen trok Lemferdinge wel 150.000 bezoekers per jaar. "Dat moet wel hutje-mutje zijn geweest op de zonneweide. Nu is er veel meer verloop en komen meer mensen langs om even een uurtje te zwemmen."Van Dijk is nog steeds getrouwd en ook nog altijd even trouw aan het zwembad. Sinds zijn pensionering komt hij er dagelijks en is hij vrijwilliger bij de Vrienden van Lemferdinge. "Omdat het een goede voorziening is voor de leefbaarheid in het dorp. En de gemeente Tynaarlo steunt het zwembad, maar je moet toch blijven volgen wat er speelt."Het Paterswoldse zwembad zelf is in de loop van de jaren niet veranderd. Natuurlijk kwamen er nieuwe kleedhokjes en is de installatie bijvoorbeeld in 2011 onder handen genomen, maar het bad zelf was goed genoeg om de tand des tijds te doorstaan.Zodat misschien nog wel generaties lang liefdes kunnen opbloeien op de zonneweide van Lemferdinge.Blader hieronder door foto's uit de geschiedenis van Lemferdinge: