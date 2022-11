Provincie trekt portemonnee voor biogas-hub in Koekange

De energiecoöperatie Groengas Koekange Echten krijgt een subsidie van 123.500 euro van de provincie Drenthe. Dat geld is bedoeld voor een zogeheten biogas-hub met monomestvergisters. Ook trekt de provincie 149.000 euro uit voor het in kaart brengen van de stikstofuitstoot.

Zeven deelnemers in het project, dat bestaat uit in totaal dertien melkveehouders, beginnen met bouwen. "Het biogas dat zij gaan produceren wordt via een nog aan te leggen biogasleiding naar een centraal punt gebracht, waar het wordt opgewekt naar groen gas", aldus de provincie. Het is de bedoeling dat in 2024 wordt begonnen met het produceren van biogas.