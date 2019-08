Coevorden trekt de portemonnee voor evenementen

Met subsidies wil de gemeente inwoners aanmoedigen om evenementen op touw te zetten. Vorig jaar is de gemeente met het aanjaagfonds begonnen. Organisaties kunnen nu voor de tweede keer een beroep doen op de gemeente.De gemeente Coevorden stelt over een periode van vier jaar 225.000 euro beschikbaar. Per evenement is maximaal 10.000 euro beschikbaar. Tijdens deze tweede ronde kan bij de gemeente een subsidie worden aangevraagd van 2 tot en met 30 september.De gemeente stelt wel voorwaarden waaraan een evenement moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Zo moeten de evenementen vernieuwend zijn of vernieuwende onderdelen hebben, om zo de naamsbekendheid van de gemeente te vergroten. Ook moet het evenement de lokale economie verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer bestedingen of overnachtingen in het gebied.